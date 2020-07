A nyár kedvence - Avagy a papucs, amit legalább egyszer már minden stílusos csillag lábban láttunk

Ki ne szeretné ellesni a sztárok bevált stílustrükkjeit? Persze többnyire ezek csak plátói szerelmek maradnak, hisz nehéz velük, vagyis inkább a pénztárcájukkal tartani a lépést. Ezért is bírjuk annyira, mikor a drága designer csodák helyet az ő szívüket is egy filléres darab rabolja el, amit ráadásul a JOY-Napok SUMMER SPECIAL alatt most még olcsóbban szerezhetsz be!

A szóban forgó darab egyébként évek óta porondon van, ám sokan még mindig ódzkodnak tőle, ugyanis nem a legszebb lábbeli a világon. Viszont a Birkenstock papucsok annál kényelmesebbek, szóval pont ezért igenis van létjogosultságuk egy rohangálós nyári napon, és ezt a hírességek is pont így gondolják. Szinte nincs olyan sztárcsaj, akit ne csíptünk volna már el ezzel a papuccsal a lábán, és most te is lecsaphatsz rá a Birkenstock 20% kedvezményt biztosító kuponjával!

De előtte még nézd meg, kik

a Birkenstock nagy szerelmesei!

