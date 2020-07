Erre az alapozóra esküszik nyáron Emilia Clarke

Igaz, nem gondolnánk, hogy tud róla, hogy nálunk éppen tart a JOY-Napok SUMMER SPECIAL, mégis pont most árulta el, hogy melyik a kedvenc alapozója, amire most pont lecsaphatsz kedvezményes áron. Micsoda szerencse!

A szóban forgó alapozó egyébként a Clinique Moisture Surge Sheertint Hydrator, amiért szó szerint rajong a filmcsillag.

-ot egyébként távolról sem neveznénk beauty gurunak, hiszen a szépséges színésznő csak a vörös szőnyegen kedveli a komolyabb sminkeket, a magánéletben viszont a no makeup makeup híve. Na de ehhez viszont nagyon ért. Imádott alapozója is igazából egy színezett hidratáló, ami könnyed fedésével nagyon természetes összképet biztosít. Emellett fényvédőt is van benne, ami nyáron elengedhetetlen, illetve hialuronsav és az aktivált aloe víz tartalmának köszönhetően friss érzést biztosít bőrnek. Csodásan hangzik, nem? Csapj le rá most te is a Cliniquenél 20% kedvezménnyel!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép JOY-napok: 10 nyári parfüm, aminek képtelenség ellenállni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria