Öltözz úgy, mint egy francia! Emily in Paris inspirálta ruhák

Valószínűleg sok nő irigyelte meg az Emily Párizsban című sorozat főhősének ruháit. A Lily Collins alakította fiatal marketinges lány kalandjai pont olyanok, mint a ruhái: különlegesek, pasztellesen romantikusak és mindenki ilyenekre vágyik.

Bár a sorozat divattervező karaktere szerint Emily eleinte túl "basic", az évad végére ő is elismeri, hogy van stílusa a kisasszonynak. Szerintünk viszont nem csak, hogy van, de felejthetetlen is, ahogy öltözködik, hiszen ezer közül is kiszúrható a tömegben.

Ha téged is megfogott Emily gardróbja, akkor szuper hírünk van: A JOY-Napokon november 12-15. között nagy kedvezményekkel szerezheted be Emily ikonikussá vált darabjait.

Egy dolog tuti: a francia nők stílusát bármikor érdemes lemásolni!

A galériában megmutatjuk, honnan szerezheted be az Emily in Paris inspirálta cuccokat!

