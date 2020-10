A bizonyíték, hogy a combcsizma nem csak az xs-es lányok kiváltsága

Szó se róla, a combcsizmát körbelengi rengeteg a sztereotípia, amiben Julia Roberts sem segített a divatnak 1990-ben a Micsoda nő!-vel, ám az azóta eltelt közel 30 évben sok minden megváltozott. Szépen lassan, ám annál stabilabban vetette meg stabilan a lábát a téli felhozatalban ez a magasszárú darab, és bár combcsizma népszerűsége egyre töretlenebb, akad itt egy másik nagy félreértés is, amit a szezonális gardróbfrissítés, na és persze a közelgő JOY-Napok előtt nem árt tisztázni. Ami nem más, mint az, hogy ez a fazon a vékony csajok kiváltsága.

forrás: GettyImages/Edward Berthelot

Vagy inkább mondjuk úgy, a vékony, hosszú comboké, ám hogy ez mennyire nincs így, azt a plus size modell, Ashely Graham bizonyítja be. Ashley mindig is tisztában volt adottságaival, ám legyen szó bármilyen új trendről, képes megtalálni azt a megoldást, ami igenis működik, ahogy erre a szettre is csak egy szó van: tökéletes!

forrás: GettyImages/Gotham

forrás: GettyImages/Gotham

Ilyen esetekben csak egy dolgot kell észben tartanod: elő az önbizalommal! Ha valami, akkor a combcsizma az a darab, amit tudni kell viselni. Ha magas sarkú, feltűnő darabot választasz, ez a dolog persze csak hatványozódik, és mint tudjuk, kevés rosszabb látvány van, mint a ruhájában kényelmetlenül feszengő nő, szóval csak akkor vállald be, ha te viseled a csizmát, és nem ő téged!

Itt pedig egy másik nagy őszi kedvenc!

