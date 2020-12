6+1 dolog, amivel meglepheted nemrég szült barátnődet karácsonyra

A tökéletes ajándékot megtalálni nem könnyű, főleg akkor amikor a másiknak kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy nekünk segítsen, mire is vágyik valójában. Ilyenkor jönnek jól a klasszikus ajándékok, egy jó könyv, egy parfüm, vagy akár egy csinos pulóver. A JOY-napok Xmas Special alatt határozottan jutányos áron szerezheted be a fa alá való kis apróságokat december 3. és 6. között.

Azonban egy kisgyermekes anyuka lehet, hogy nagyon tud örülni az előzőeknek, de az biztos, hogy az első időszakban, ha valamire nem lesz igazán ideje, az mondjuk egy jó könyv – ugye, anyukák? Nem azt mondjuk, hogy egy kisgyermekes édesanya élete a szüléstől kezdve csak a kicsi körül forog, de az biztos, hogy nagy örömmel vesz minden ilyen jellegű segítséget. Legyen szó egy csinos kis ruháról, egy játékról, egy mesekönyvről, vagy akár egy nyugtató arcmaszkról, ezek határozottan kedves kis ajándékok tudnak lenni.

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Galéria / 7 kép JOY-napok Xmas Special: ajándékok a barátnődnek, aki nemrég szült Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria