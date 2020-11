A szezon legmenőbb táskái: egyenesen a kifutóról inspirálódva

Közelednek a várva várt JOY-napok, amikor is mindent beszerezhetsz, ami még hiányzik az őszi-téli gardróbodból. Ne maradj le a november 12-15. között tartó vásárlási lázról, keresd kuponjainkat a novemberi lapszámunkban!

Cipőből és táskából sosem elég, ebben sokan egyetérthetünk. Szerencsére a mostani táskatrendek igencsak szerteágazóak, így könnyedén megtalálhatjuk a személyiségünkhöz legjobban passzoló darabot. Kicsi-nagy, színes-szagos csodák várnak ránk az üzletek polcain! Ha egy high fashion darabra nem is futtja, egy hasonmást olcsóbban is beszerezhetünk. És hogy ne a keresgéléssel menjen az idő és az energia, összeszedtünk 5 olyan példát, ami kézenfekvő megoldás lehet a problémára. Nézzük is ezeket a párosokat!

A nyitókép a Chloe 2020-2021-es őszi-téli kollekció bemutatóján készült.

Nagy kedvenc ez a fazon idén, így a fast fashion márkák se maradhatnak ki a sorból! A Miu Miu által megálmodott szépséghez hasonlót könnyedén beszerezhetük az answear.hu oldalról. JOY-kuponunk pedig 25% kedvezményt fog biztosítani az általuk megjelölt termékekre 2020. november 12. és 15. között. A kuponért kattints IDE!

forrás: Pascal Le Segretain/Getty Images Miu Miu

A már-már kötelező elegáns fekete táskánkhoz szerezhetünk ihletet a Balmain kreációi közül. Ráadásul hasonlóra lelhetünk Nini Molnár kínálatában is. Ezt a lehetőséget nem érdemes kihagyni, mivel a 2020. november 12-15-ig tartó JOY-napok alatt 20% kedvezményt biztosít a teljes árú termékekből. Az ehhez szükséges kuponért kattints IDE!

forrás: Peter Whithe/Getty Images Balmain

A szezon láncmániája a kiegészítők minden szegletét elérte, amire csodás példa a Jacquemus hófehér táskája is. Ha erre a visszafogott, mégis figyelemkeltő darabra nem is, a Tamaris hasonló modelljére 2020. november 12-15. között kedvezményesen lecsaphatunk. 20% kedvezményt biztosítanak termékeikre, kivéve az 50%, vagy annál jobban leárazottak. A kupont ITT tudod megkaparintani.

forrás: Peter White/Getty Images Jacquemus

Ez a csodás karamell színű Hermes táska praktikus és sokoldalú darabja lehet a gardróbnak. Viszont ha inkább kihagynánk a borsos árát, de mégis minőségi darabra pályáznánk, nézzük meg az About you felhozatalát, hiszen hasonlót találhatunk nálunk. A 2020. november 12-15-ig tartó JOY-napok alatt pedig 15% kedvezményt kaphatunk az általuk megjelölt márkák kínálatára. Kuponodért kattint IDE!

forrás: Peter White/Getty Images Hermes

Természetesen a bucket bag-ről se feledkezzünk meg, hiszen örök sláger ez a fazon! Ehhez pedig egy örök kedvenc dukál, ami nem más, mint a Chanel! Ha pedig hasonlóra vágynánk, akkor az ecipo.hu fogja felkínálni a megoldást számunkra, ahol a 2020. november 12-15. közötti JOY-napok alatt 20-30% kedvezményt kapunk az akcióban résztvevő termékekre. Az ehhez szükséges kupont ITT találod.

forrás: Peter White/Getty Images Chanel

Ha pedig még nem lett volna elég a táskák hadából, akkor lapozd fel galériánkat, hogy megtudd milyen szépségeket tudsz még beszerezni a JOY-napok alatt!

