5 tipp, hogy az egyszerű farmer-pulcsi párosból is kihozhasd a legtöbbet

Jó hírünk van a számodra, november 12. és 15. között ismét jön a JOY-napok! Ez egy csodás lehetőség, hogy felfrissíthesd a ruhatáradat az őszi-téli trendeknek megfelelően. És persze teheted most mindezt oltári nagy kedvezményekkel, számos jobbnál jobb kupon segítségével.

5 őszi trend, ami 2021-ig (és még azon túl is) kitart Shopping Nem érdekel Elolvasom

Vannak olyan napok, amikor semmi kedvünk divatozni, ilyenkor pedig órákig tudunk keresgélni a szekrényben, de végül sosem lesz az igazi a végeredmény. Ezért érdemes kitalálni előre olyan összeállításokat, amiket pont ilyen esetekben tudunk előhúzni. Egy kényelmes farmer és egy biztonságot nyújtó pulóver mindig jó választás. Mi pedig megmutatjuk ez ügyben, hol is kezd el a keresgélést.

1. Kardigán egyenes szárú farmerral

Lehet hosszú vagy rövid ujjú, egy kardigánt akár magában, felsőként is használhatunk. Természetesen fazontól függően betűrhetjük a nadrágunkba, ezt inkább a fázósak preferálják. De az is jó kis stílustrükk lehet, ha kitűrve hagyjuk és csak a középső gombokat kapcsoljuk be. Pasztellszínűvel biztosan nyerő lesz a szett.

2. Kivágott fazon felhajtott farmerral

Az oversize daraboknak igazán jól áll egy kis rafinéria. Ez a bőrvillantó megoldás nem csak trendi, de nőies hatást is ad a mindent eltakaró ruháknak. Hogy a lazaság faktort növeljük, mindenképpen tűrjük fel nadrágunk szárát pár hajtással. Színben inkább maradjunk egy visszafogottabb változatnál, így is elég feltűnőek leszünk.

3. Szettben slim fit farmerral

Párban is érdemes gondolkodni, ha már beruházunk egy kardigánra. Igazán menő választás most, ha (lehetőségünk van rá) egy anyagában ugyanolyan topot is beszerzünk hozzá és együtt hordjuk őket. Választhatunk normál hosszút vagy crop fazont is, mindkettő teli találat lesz, főleg, ha egy kis retró mintával is megspékelték.

4. Tarka csíkok fekete farmerral

Egy vidám pulóver mindenki gardóbjában elkél. A csíkos azért a legjobb választás, mert mindig divatos lesz és biztosan mosolyt fog csalni mindenki arcára. Fekete alsóval pedig még jobban ki tudjuk emelni a színek harsány játékát. Ha felül nem szeretnénk szélesíteni magunkon, válasszunk függőleges csíkozású vagy vékonyabb csíkos darabot.

5. Garbó magasított derekú farmerral

Ezt az összeállítás még az igazán hűvös napokon is nyugodt szívvel bevethetjük. A színekkel érdemes játszani hova szeretnénk irányítani a figyelmet, a letisztult vonalaknak köszönhetően szabad kezünk van. Ha akarjuk teljesen betűrni a felsőt, elől érdemes egy kis részt úgy hagyni, hogy a nadrág is érvényesülhessen.

Jennifer Lopez bebizonyította, hogy az alábbi 2020-as trend ősszel is kitart Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg galériánkban milyen klassz kötött darabokat tudsz beszerezni kedvezményesen a JOY-napok alatt!

Galéria / 11 kép JOY-napok: kötött felsők, amik nagy slágerek lesznek ősszel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria