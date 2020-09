A batikolt minta, azaz a tie-dye a 2020-as nyár egyik fő trendje volt. Sokan először kerülték ezt a gyerektáborokat idéző őrületet, ám a tie-dye végül a nagy többség szívébe belopta magát, nem csak azért, mert a kisebb és nagyobb tervezők és divatmárkák is megtalálták a módját, hogy hogyan érdemelhet magának releváns helyet a boltok polcain, de tökéletes DIY szórakozássá is vált a karantén alatt. Batikolni ugyanis szinte bármit lehet, mindössze néhány zsinórra és persze némi ruhafestékre van szükség, aztán indulhat is az átalakítás.

Ha te is imádtad ezt az őrületet, akkor nem kell aggódnod, ugyanis legfrissebb szettjével most igazolta, hogy a tie-dye ősszel is velünk marad. Legalábbis, ha ő viseli, akkor mi miért ne tennénk?

A batikolt darabok tehát nem tűnnek el. Ma még nem, és ha rajtunk múlik, akkor egy ideig még maradni is fognak, hiszen olyan kevés ideig élvezhettük ki a 2020-as trendeket, hogy még nem akarunk tőlük megválni.

