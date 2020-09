5 őszi trend, ami 2021-ig (és még azon túl is) kitart

A csizmás időjárás már a nyakunkon van, azt pedig az összes lábbeli rajongó tudja, hogy pont úgy, ahogy a ruháknál és kiegészítőknél, bizony a cipők világában is jönnek ilyenkor az új trendek. Legyen szó akár lapos, akár csinos kis magas sarkú fazonról, az AW20-as kollekciók rengeteg gyönyörű csizmával ajándékoznak meg minket, szóval itt az ideje, hogy nyakig elmerüljünk a szezon divatújdonságaiban. Na meg hogy lecsapjunk néhány szuper kincsre a JOY-Napok DIGITAL SPECIAL alatt.

És most többet szeretnénk mutatni, mint néhány múló trendet, a szezon kulcsdarabjai közül ezúttal azokat gyűjtöttük össze, amikben hosszabb távon is lehet gondolkodni. Megmutatjuk azokat a stílusokat, amik egészen biztos, hogy nem csak ebben a szezonban fognak örömet okozni neked, ugyanis tuti, hogy még 2021-ben is porondon maradnak!

1. Over the Knee

A Proenza Schoulertől kezdve Victoria Beckhamig a térdig érő csizmák, kivétel nélkül megjelentek a 2020-as őszi-téli kollekciókban. Ez a fazon egyébként már évek óta jelen van, és egy jó darabig nem fog eltűnni, már csak azért sem, mert igazán praktikus darab. A térdig érő csizma tökéletesen passzol a rövidebb ruhákhoz és szoknyákhoz, de midi fazonú darabokkal is jól működik, ráadásul csodásan nyújtja a lábat.

2. Track Sole

Ez a vastag talpú fazon először a Prada kifutóján tűnt fel, azóta pedig már nincs olyan fast fashion hálózat, melynek polcain ne találnál belőle egy párat. Amúgy is a vastag talpú cipők idejét éljük, szóval amennyiben a sportcipőnél bírod a vastagabb talpat, akkor erről ősszel se mondj le.

3. wesko

A cowboy stílusú csizmák nem számítanak újdonságnak, minden ősszel visszatérnek, így tényleg nem egy múló trendről van szó. Legalább egy ilyen darabra érdemes beruházni, ugyanis nagyon különleges hangulatot csempésznek minden outfitbe.

4. Wellington

A wellington csizmák az angol vidék legfontosabb kellékének számítanak, és hogy miben különböznek egy egyszerű gumicsizmától? Semmiben, ám a wellingtonok a gumicsizmák stílusosabb, kifinomultabb változatai, amiket a hétköznapokra álmodtak meg.

5. Combat

A katonai bakancsok is minden szezonban visszatérnek, szóval nem lehet figyelmen kívül hagyni őket. Most éppen ez a fazon is vastagabb talppal számít igazán trendinek, így sem ezzel, sem a klasszikus változattal nem lehet mellélőni.

