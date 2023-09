Csillogás, extrém szettek: ők voltak a legstílusosabb sztárok a JOY 25. születésnapján

A JOY magazin 25. születésnapi buliján a résztvevőknek lehetőségük volt üzenni a 25 évvel ezelőtti önmaguknak, nosztalgiázni a különböző retro dekorációs elemekkel, és természetesen a dress code is a 90-es évek végének 2000-es évek elejének hangulatát idézte.

Az eseményen beszédet mondott a JOY magazin főszerkesztője, Alberti Petra és színpadra szólította a magazin alapító főszerkesztőjét, Kuczogi Szilvit is. A JOY magazin ünnepi lapszámának címlapsztárja Dobó Kata, Osváth Andrea és Ónodi Eszter is nosztalgiáztak kicsit, Dobó Kata pedig magazin korábbi magyar címlapsztárjait is megkérdezte, mit üzennének a 25 évvel ezelőtti önmaguknak.

Úgy tűnik, a dress code-ot mindenki magáénak érezte, azt pedig kifejezetten izgalmas volt látni, hogy egyéni stílustól függően kinek, mit jelent a 90-es 2000-es évek divatja. Ez az időszak olyan sok jelentős trendet foglalt magába, hogy a farmer-fehér pólós összeállítástól kezdve, a bőrszerkón keresztül a romantikus vonalig minden megállta a helyét. A partin résztvevő celebek pedig ismét kitettek magukért. Mutatjuk a legjobb szetteket!

