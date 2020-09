És nemcsak Baby Yoda miatt, akinek a származásáról és végzetéről még mindig semmit nem tudni, hanem a remekül felépített sztori, a szereplőgárda és látványvilág miatt is, amelyet még a legkritikusabb Star Wars-rajongók is elégedetten dicsértek. Az első évad végével mindenki tűkön ülve várta a folytatást, ezért óriási csalódás volt amikor bejelentették, hogy egy évet kell erre várni. Nos, ez most letelt, sőt még egy kemény koronavíruson is túl vagyunk, így nem csoda, hogy sokan úgy várják mint a Jézuskát.

Tegnap pedig végre hivatalosan is bejelentették a második évad érkezését, amelyre csak úgy záporoztak a lájkok és a kommentek. A hírt egyébként maga Pedro Pascal, a sorozat főszereplője jelentette be, amely pontosan október 30-án lesz, természetesen a Disney+ csatornáján.

A második évadban olyan színészek tűnnek fel, mint Timothy Olymphant, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff és Michael Biehn. De, ha ez még nem lenne elég, akkor eláruljuk, hogy már javában készül a sorozat harmadik évada, amelyre ha minden igaz nem kell újabb egy évet várni.

