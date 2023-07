A színészből lett rocksztár a londoni koncertjén mutatta meg, milyen büszke lánya színészi tehetségére és arra, hogy az édesapjának tudhatja magát. Ezt egy igen különleges és megható aprósággal tette nyilvánvalóvá, amely a sötétkék öltönykabátján volt látható. Az énekes ugyanis belehímeztette lánya, Lily-Rose nevét, amelyet szabad szemmel is mindenki megcsodálhatott.

Bár a szépséges Lily-Rose főszereplésével készült HBO sorozat, Az Idol sok kritikus által lett lehúzva, mind a történet, mind a színészi játék miatt, Johnny úgy véli, hogy lánya igazi tehetség, aki ebben a szerepében is képes volt megmutatni, hogy fényes filmes karrier előtt áll. A színészlegenda rajongóit persze az is nagyon érdekelte, hogy mit szólt lánya pajzás, forró szexjeleneteihez, illetve ahhoz, hogy több részben is megmutatta meztelen testét.

Több közeli forrás árulta el, hogy mivel Johnny tisztában van azzal, mi kell ahhoz, hogy valakiből komoly és elismert színész legyen, egy percig sem tartotta soknak, hogy egyetlen lánya levetkőzött a karakter hitelessé tétele miatt. Johnny és Lily-Rose egyébként nagyon jó apa-lánya kapcsolatot ápolnak. Bár az Amber Hearddal való rágalmazási perből teljesen kimaradt a fiatal színésznő, mindenben híres apja mellett állt.

Ilyenek voltak eddigi kapcsolatai:

Galéria / 13 kép Ilyenek voltak Johnny Depp eddigi kapcsolatai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál ről!

Galéria / 17 kép Így változott Johnny Depp stílusa az évek során Megnézem a galériát