Miután tavaly bejelentették, hogy az Eufória alkotójától (Sam Levinson) érkezik egy vadiúj sorozat, mindenki nagyon izgatott lett, hiszen a neve előre borítékolja a minőséget és persze a tabukat döntögető témák feldolgozását.



Ráadásul az is kiderült, hogy a főszerepekben Johnny Depp lányát, et és The Weekndet láthatjuk, az első promó képeket látva pedig az egész világ izgatott lett. A premier pedig már el is jött, sőt, már két rész is elérhető az HBO Maxon, a reakciók viszont nem voltak minden esetben pozitív hangvételűek. Sokan ugyanis úgy gondolják, hogy a nőkre nézve sok esetben nagyon sértő már az első két epizód is, ráadásul The Weeknd írta a forgatókönyvet, amitől az egész még nyugtalanítóbb lesz...



És míg eddig az egész világ imádta az énekest, most sok rajongó elgondolkozik azon, hogy vajon mi lehet a sztár fejében és mennyire lehet a való életben is mérgező, ha ilyen dolgokat vetett a papírra (sokak szerint saját magát játssza a show-ban).



Úgy döntöttünk tehát, hogy utánajárunk a fanok legvadabb teóriáinak, hogy kiderítsük, hogy érdemes-e végignézni az év legbotrányosabb sorozatát. Ha felkészültél,



akkor azonnal katt a galériára!

