De, ami talán ennél is fontosabb, hogy mindegyikkel jóban maradt a szakításuk után is. Ezt nemcsak Brad Pitt és Justin Theroux tudja elmondani, hanem John Mayer is, aki a minap egészen megdöbbentő, de annál kedvesebb dolgot csinált az Instagramon, amelyet Jen követői vettek észre.

Ahogy számtalan hírességnek, így Jennifernek is több rajongói oldala van, ahol a sasszemű felhasználóknak szemet szúrt John Mayer neve, aki az egyik ilyen Instagram profil Anistonról készült képsorozatát lájkolta be. Igaz, hogy a színész nem követi az oldalt, de az már biztos, hogy néha szeret nosztalgiázni, ha azokról a volt barátnőiről van szó, akik szép emlékeket hagytak meg benne.

Egyébként nem ez az első eset, hogy John reagál a színésznő valamilyen képére vagy videójára. A pandémia elején elsők közt kommentálta a Jóbarátok sztárjának Instagram élővideóját. Az egykori pár 2008-ban randizgatott egymással majd egy év után szakítottak egymással, de azóta is remek barátságot ápolnak a jelek szerint.

