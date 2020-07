A színész a Black Lives Matter mozgalom londoni tüntetésén mondott beszédet a színes bőrű közösség mellett és a társadalmi igazságtalanságok ellen a Hyde Parkban, amely annyira szenvedélyesre sikerült, hogy John Boyega a beszéde egyes részeinél könnyekben tört ki.

A szónoklatáról készült felvételek és fényképek szinte pillanatok alatt bejárták a világot. A megafonnal a kezében beszédet adó Boyega elmondta, hogy a mozgalommal George Floyd mellett Sandra Bland, Trayvon Martin és Stephen Lawrence emléke előtt is tisztelegnek.

A fekete életek mindig is számítottak, mindig is fontosak voltak, mindig is jelentettek valamit, és mindig, mindentől függetlenül célt értek.