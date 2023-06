Jennifer Lopez ruhája a tűznél is forróbb - Szavakat sem találni a szépségére

maga a megtestesült tökély, akinek külseje és sikerei mellett az öltöződése is irigylésre méltó. Jlo igazi divatikon, akinek szettjei még a hétköznapokon is hibátlanok. Kezdve az egyszerű farmer-póló vagy éppen a lazán szexi megjelenésekig. Ettől függetlenül a nőies és kifinomult elegancia a kedvence, amelyet legújabb Insta-posztjában is megmutatott.

A szépséges sztár egy tűzpiros midi koktélruhában mutatta meg magát egy márka rendezvényén, így duplán szegeződött rá minden tekintet. Jlo ugyanis 50 felett is csodás alakkal rendelkezik. Lábai a mai napig formásak és izmosak, amelyet most sem volt rest megmutatni csinos ruhája által.

Az énekesnő elegáns összeállítását piros pántos magas sarkúval és gyémánt ékszerekkel egészítette ki. Természetesen az öltözködése mellett a haja és a sminkje is kifogástalan volt. A védjegyévé vált karamell tincseit feltűzve viselte, sminkjében pedig - akárcsak a legtöbbször – a barna és a nude árnyalatok domináltak.

A kétgyermekes anyuka egyébként folyamatosan virágkorát éli. Ahogy telnek az évek, csak egyre szebb, tavaly hozzáment élete szerelméhez, Ben Affleckhez, illetve saját márkája is nagy sikereket ért el. Pontosan emiatt nem lepődnénk meg, ha egyszer a divatiparban is megverné a lábát.

