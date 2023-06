Az 53 éves díva és az 50 éves színész között órási az összhang és láthatóan soha, de soha nem akarják megismételni a történelmet. Legalábbis a szakításukat illetően, hiszen valóban révbe értek egymás mellett. Ezt nemcsak a szerelmük és a forró csókjuk tette mindenki számára láthatóvá, hanem az is, hogy mindig támogatják a másikat, ha annak épp aktuális projekje van. Legutóbb JLo The Mother című filmjén mutatkoztak együtt, ahol Ben elképesztő lelkesedéssel mesélt felesége munkamoráljáról és tehetségéről, most pedig JLo tett hasonlóan férje kedvéért.

Jennifer most is kitett magáért, mégpedig ruháját illetően, hiszen amellett, hogy csodás látványt nyújtanak együtt Bennel, mindig kifogástalanul szeretne a vörös szőnyeg sztárja lenni. Egy igazán különleges, hosszú uszályos, barack színű szoknyát és egy magasabb nyakú fekete ujjatlan felsőt viselt, amiről nehéz volt eldönteni, hogy egy vagy kétrészes volt-e.

Affleck egyébként a The Flash című filmben újra magára ölti Batman köpenyét, de elég valószínű, hogy utoljára. A sztárpár azonkívül, hogy 20 évvel első szakításuk után visszataláltak egymáshoz, mindketten második aranykorukat élik a karrierjükben. Sőt, mi több, közös filmjük is készülőben, amely az Unstoppable címet kapta. Az alkotást Ben rendezi, Jlo pedig a főszereplő lesz.



