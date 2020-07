Jim Parsons az Agymenőkből szőke fürtökkel tündököl a The Hollywood Reporter magazin Pride-számának címlapján

Június minden évben Pride-hónap világszerte (Magyarországon elcsúsztatták augusztusra), és ebből az alkalomból a The Hollywood Reporter tematikus lapszámmal állt elő, amelyben bemutatják „Hollywood legbefolyásosabb LMBTQ+-játékosait”. Az biztos, hogy a mainstream film- és sorozatipar még sosem volt olyan „szivárványszínű”, mint most; a magazin 50 színészt, producert és más filmkészítőt kérdezett meg arról, hogy

mikor érezte először úgy, hogy azonosulni tudott valakivel, akit a vásznon látott,

mikor volt a legbüszkébb az LMBTQ+ közösség részeként,

mikor érezné úgy, hogy Hollywood megfelelően reprezentálja az LMBTQ+ világot.

A megkérdezettek között olyan személyiségek is felbukkannak, mint Laverne Cox, Ellen DeGeneres, Janelle Monae vagy Jim Parsons, akit az Agymenők Sheldonjaként ismerhettünk meg. Jim azóta erőszakos producert is játszott a Hollywood című Netflixes minisorozatban, most pedig szőke hajjal mutatkozik a fotókon.

Parsons a feltett kérdésekre többek közt azt válaszolta, hogy akkor érzi majd megfelelőnek az LMBTQ+ reprezentációt,

ha a ‘meleg színész’, ‘meleg rendező’, ‘meleg író’, ‘meleg sztori’ olyan címkék lesznek, amelyeket már említeni sem érdemes.

Parsons lényegében soha nem titkolta, hogy meleg; csaknem 20 éve él együtt Todd Spiewak művészeti vezetővel, és 2017-ben össze is házasodtak.

forrás: Getty Images Jim Parsons és férje, Todd Spiewak egy paparazzi-fotón, New Yorkban, 2019-ben

