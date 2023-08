Jennifer Lopez romantikus gesztussal köszöntötte fel szülinapján az 51 éves Ben Afflecket

Ben Affleck augusztus 15-én töltötte be az 51. életévét, amit természetesen családi körben ünnepelt. Hogy pontosan hol és kik vettek részt a szülinapi partin, arról egyelőre nincsenek infóink, arról viszont igen, hogy ismét bebizonyította, mennyire odavan újdonsült férjéért.

JLo ugyanis megosztott egy videót, amit az autójukban készítettek, miközben Ben vezetett és mind a ketten egy szerelmes számot énekeltek, mégpedig Sam Cooke-tól a Wonderful World című számot.

Az énekesnő azt írta a poszt mellé:

„Drága Ben... boldog születésnapot. Szeretlek!”

Nemrég a People magazinnak meséltek arról bennfentesek, hogy Ben nagyon boldog és élvezi az életét, miután tavaly összeházasodott zel, kiteljesedett. A két fél 20 évet várt arra, hogy erre az esküvőre sor kerüljön, ugyanis Ben évekkel ezelőtt már megkérte JLo kezét, ám akkoriban elsodorta őket az élet egymástól, most viszont megtörtént az, mire sok rajongó várt. Úgy tűnik, hatalmas a szerelem közöttük, a most megosztott videó is erről árulkodik.

Tudtad, hogy ez áll JLo tökéletes külsejének hátterében?

Galéria / 4 kép Jennifer Lopez kortalanságának 4 valódi oka Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig nosztalgiáznál kicsit, itt megteheted:

Galéria / 5 kép Íme Jlo és Ben Affleck esküvőjének minden romantikus részlete Megnézem a galériát