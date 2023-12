Jennifer Lopez ilyen merész ruhában még sosem mutatkozott: alig takarta a melleit valami

ezúttal némi fűszert is csempészett lenyűgöző megjelenésébe. A szépséges énekesnő teste 54 évesen is hibátlan, ezt pedig szereti az orrunk alá dörgölni. Bár nem szó szerint, egy-két ruhaválasztásával szavak nélkül igyekszik jelezni, hogy hiába adott életet ikreinek és múlt el 50 éves, igenis lehetséges istennőként ragyogni és 20 éveseket megszégyenítő alakkal rendelkezni érett, középkorú nőként is.

A legutóbbi eseményen – ahova élete szerelme és egyben férje, Ben Affleck is elkísérte – egy minden eddiginél merészebb szettet választott. Lopez egy ezüst króm mellvértet viselt, egy hosszú, földre omló, szatén anyagú szoknyával. A szemet gyönyörködtető felsőrész bár a mellkasát takarta, a keblei alsó, formás részét láttatni engedte. Ettől a picit sejtelmesen merész megoldástól pedig nem volt ember, aki ne tátott szájjal nézte volna az esemény vörös szőnyegén végigvonuló t.

forrás: Robin L Marshall/gettyimages Jennifer Lopez elképesztően festett ebben a mellalj villantós ruhában.

Jlo a ruhához igyekezett olyan frizurát választani, ami nem vonja el a figyelmet, így egy egyszerű kontyban láthattuk pompázni, amelyhez csillogó sminket készítettek neki. A sztár egyébként egy nemrég adott interjújában a következőket mondta az idősebb nőkkel kapcsolatban:

Az emberek rájöttek, hogy a nők az életkor előrehaladtával egyre szexisebbek. Tanultabbá válnak, és karakterük gazdagabb lesz. Mindez nagyon szép és vonzó, és nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is...

Lopez természetesen azt sem tervezi, hogy egyhamar pontot tesz a karrierjére.

Lehet, hogy 70, lehet, hogy 80, lehet, hogy 90, nem tudom. Mindig is úgy gondoltam, hogy soha nem engedem, hogy bárki beskatyuzásson, akár a származásom, akár a korom miat. Ezek a határok számomra nem léteznek.

Lopez következő albuma, a This Is Me... Now február 16-án jelenik meg, és bennfentesek szerint több filmprojekt is a láthatáron van.

