Dobj el mindent: Jennifer Aniston újra összejött az exférjével?

Februárban még arról pletykáltak, hogy Jennifer Aniston állítólag Harry Style-szal kavar. Állítólag Aniston és Harry az énekes egyik koncertje után kezdtek el beszélgetni egymással és randiztak is néhányszor. Ezt azonban egyikük sem erősítette meg, úgyhogy könnyen lehet, hogy a hír kacsa volt.

Az egész onnan indult, hogy Aniston egyik barátja egy bulvárlapnak így nyilatkozott:

„Jen azzal viccelődött a haverjaival, hogy kivel jönne össze legközelebb, és szóba került Harry is. Mindent kipipált vele kapcsolatban: sikeres, intelligens, pörgős és menőbb, mint bárki más... Jen azt gondolja, hogy őrült lenne, ha nem szórakozna kicsit. Harrynek remek humora van, papíron nagyon jól passzolnának egymáshoz”

Harry Styles pedig még 2020-ban árulta el a The Ellen DeGeneres Show-ban, hogy Jennifer Aniston volt az első plátói szerelme a hírességek közül gyerekkorában.

Nem ez az első eset, hogy Jennifer Anistont hírbe hozták valamelyik hírességgel, szinte folyamatosan ez történik, hiszen a színésznő nem teregeti ki a magánéletét, így maradnak a találgatások.

2020 az exek nagy pillanata

és Jennifer Aniston szerelmét nehezen feledik a rajongók. A két színész 2000 és 2005 között voltak házasok, egészen addig, amíg meg nem csalta Anistont Angelina Jolie-val. Az idő előrehaladtával azonban a dolgok megszépültek a rajongók szemében és mindenki reménykedni kezdett, amikor 2020. január 19-én a Screen Actors Guild-díjátadón ismét összefutottak. Brad a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat vehette át a Volt egyszer egy Hollywood című filmjéért, míg Jen a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el a The Morning Show című drámasorozatért.

Bradet lefotózták, ahogy szeretettel figyelte Jen érzelmes köszönőbeszédét egy monitoron a színfalak mögött. Majd azt is elcsípték, ahogy gyengéden egymáshoz értek, amikor gratuláltak egymásnak. Ettől pedig megvadultak a rajongók. Később egy felolvasóesten is részt vettek mindketten, ami még több találgatásra adott okot.

Az biztos, hogy bármennyire is szokatlan, Jennifer Aniston és jó kapcsolatot ápolnak egymással, hiszen Brad még Aniston 50. születésnapján is jelen volt. És ami még furcsább, hogy nem ő az egyetlen ex, aki része a színésznő életének.

Jennifer Aniston és Justin Theroux 2015 és 2018 között voltak házasok és mindenkit ledöbbentett, amikor bejelentették, hogy válnak. Azóta eltelt öt év és egyikük sem házasodott újra, most pedig egy romantikus vacsorán csípték el őket a paparazzik. Hatalmas öleléssel köszöntötték egymást, Justin pedig egy szál vörös rózsát is adott Jennifernek. Hát nem romantikus?

Lehet, hogy öt év után újra megpróbálják együtt?

Persze nem csak két exe volt Jennifernek, emlékszel még a többiekre?

