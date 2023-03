Csak úgy ragyogott! Jennifer Aniston testhezálló ruhában mutatta meg tökéletes alakját a vörös szőnyegen

Jennifer Aniston a kortalan sztárok közé tartozik: nemrég múlt 54, de simán letagadhatna jó pár évet a korából. Mindezt egészséges életmódjának is köszönheti, hiszen odafigyel arra, hogy ne csak a teste, de az elméje és a lelke is mindig top formában legyen, és mindez meg is látszik rajta. Főleg a vörös szőnyeges eseményeken van lehetőségünk szemügyre venni a szépséges színésznőt, aki legutóbb Párizsban járt legújabb filmje, a Gyagyás gyilkosság második részének premierjén.

Jennifer Aniston tökéletes ruhát választott az alkalomra: nem hivalkodó, mégis minden tekintetet magára vonzott. A testhezálló arany estélyi ugyanis nemcsak az alakját emelte ki tökéletesen, de a hajszínéhez is pontosan passzolt. A színésznő apró ékszerekkel és természetes sminkkel tette fel a pontot az i-re.

Jennifer oldalán természetesen feltűnt színésztársa, is, aki szintén szerepel a szóban forgó vígjátékban, aminek nagy része Párizsban játszódik. Nem csak a filmvásznon működik jól közöttük a kémia, de a magánéletben is jó barátok.

És neked melyik a kedvenc filmed?

