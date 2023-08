évek óta a világ legszexibb férfiai között szerepel, és valljuk be, ez nem véletlen! A Trónok harcában, majd az Aquaman-ben nyújtott szerepével tényleg kiérdemelte ezt a titulust, szexi fotóival pedig azóta is gondoskodik róla, hogy megtartsa.

Sokak örömére egyik kedvenc ruhadarabja például a hawaii malo. A ruhadarab hátsó része igazából egy tanga, aminek köszönhetően a színész a hátsófelét is gyakran megmutatja a világnak.

Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a DC sztár egyáltalán nem szégyellős, vagy mondjuk inkább azt, hogy bármilyen tevékenységbe tud egy kis szexi faktort csempészni. Gondoltad volna például, hogy még horgászat közben is tud dögös lenni? Hát, így van. Amikor kedvenc hobbijának, a horgászatnak él, a csali helyett is híresen szép hátsója kapja a főszerepet.

a születésnapján is kitett magáért. Jelenleg Új-Zélandon tartózkodik és ő maga sem hitt a szemének, amikor születésnapján, egy derűsnek ígérkező augusztusi napon váratlanul szakadni kezdett a hó. Mindezt természetesen dokumentálta is, és ahogy azt tőle megszokhattuk, nem gondolta túl a szettjét, félmeztelenül üzent rajongóinak.

“Boldog születésnapot nekem. Mi a fene folyik itt? Augusztus elseje? Soha életemben – a 44 év alatt – nem ültem még be a jakuzziba, miközben havazott” - mondta a színész, miközben megmutatta gyönyörű otthonát és pucér felsőtestét.

Te gondoltad volna, hogy a kortalan színész idén már 44. születésnapját ünnepelte? Szerintünk ő tipikusan az a karakter, aki 10 év múlva is ugyanígy fog kinézni, köszönhetően a jó genetikának és egészséges életmódjának.

Eddig kételkedtél benne, hogy a világ egyik legszexibb pasija? Katt a galériára, meggyőzünk róla:

Galéria / 18 kép Jason Momoa a világ egyk legszexibb pasija Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Így változott át . Tinisztárból lett a világ egyik legszexibb pasija:

Galéria / 8 kép Ennyit változott Jason Momoa az elmúlt évek alatt Megnézem a galériát