Megmutatjuk az összes eddigi James Bondot – ő lesz a következő?

Kevés olyan népszerű és nagy múltra visszatekintő karaktere van a filmtörténetnek, mint amilyen James Bond. A titkosügynököt 1953-ban alkotta meg Ian Fleming brit író, és a 007-es története nagyon hamar megihlette a filmeseket is. Már egy évvel később tévében láthatták hőstetteit a nézők, ám azt az alkotást nem tekintik „hivatalos” Bond-filmnek, ahogy azt a két későbbit sem, amelyek nem az EON Productions gondozásában készültek el. A hivatalos kánont tekintve hat, összesen viszont nyolc színész játszotta el eddig a szuperkémet. Mindannyiuk hozzátett valami egyedit, így nem csoda, ha minden rajongónak más az IGAZI James Bond.



Amióta is letette a lantot, folyamatosak a találgatások arról, hogy ki követheti a szerepben, a legfrissebb hírek szerint pedig állítólag már hivatalosan is felajánlották a melót Aaron Taylor-Johnsonnak. A 33 éves angol sztár legújabb filmje, a Kraven, a vadász a tervek szerint idén nyáron érkezik a mozikba, legutóbb pedig a Gyilkos járatban, a King’s Man: A kezdetekben, sőt a Marvel-moziverzum Higanyszálaként is láthattuk.

Nézzük, kiket követhet a 007-es szmokingjában, és milyen nevek merültek még fel. Ha megnézted a galériát, alul szavazhatsz is:

Az InStyle MEN írása.