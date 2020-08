Elkészültek az első képkockák - végre láthatjuk, milyen Robert Pattinson Batman szerepében!

Végre! Elkészült a The Batman első előzetese, amit minden rajongónak látnia kell - már csak azért is, mert egy teljesen új oldalát mutatja meg benne. Hol van már az Alkonyat-filmek romantikus hőse... Ez a Batman lehet, hogy minden eddignél komorabb lesz, ami nem könnyű feladat, hiszen már a Christian Bale-mozik is egy igencsak sötét világban játszódtak...

A film másik fő karaktere lesz még Rébusz, akit anno Jim Carrey alakított, ezúttal Edward Nashton személyesíti meg, illetve a Macskanő, akit most Zoe Kravitz formál meg.

Matt Reeves, a film rendezője szerint ez a Batman nagyon más lesz, mint az eddigiek, főképp azért, mert Batman mellett a többi főhős is most kezd el kialakulni, és elindulni azon az úton, aminek a végén a világ megismerte őket.

A filmet várhatóan 2021 októberében mutatják be.

