Szeretsz egyedül lenni? Akkor a tudomány szerint született zseni vagy!

A tökéletes hétvége számodra egyet jelent azzal, hogy bezárod az ajtót, és kiélvezed az egyedüllét minden pillanatát? Megértjük, hiszen csodás érzés elmerülni egy jó könyvben, sorozatot nézni, sütkérezni a konyhában, vagy szimplán csak pihenni, pláne ebben a hideg téli időben. Ez alapján könnyen lehet, hogy te is inkább introvertáltnak tartod magad, ami valójában szuper dolog. Sőt, most egy friss kutatás szerint ők kifejezetten magas IQ-val rendelkeznek!

Hat dolog, amiben az introvertáltak jobbak, mint az extrovertáltak Önismeret Nem érdekel Elolvasom

A Szingapúri Menedzsment Egyetem és a Londoni Közgazdasági Egyetem felmérésből arra jöttek rá, hogy az extrovertált emberek többet találkoznak másokkal, ezért általánosságban boldogabbak, míg az introvertáltak gyakrabban ülnek otthon, de magasabb intelligencia-szinttel bírnak. Szakértők szerint erről az úgynevezett "boldogság szavanna-teóriája" tehet. Ez azt jelenti, hogy régen, amikor még az őseink vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, az életben maradáshoz elengedhetetlen volt, hogy folyton együtt legyenek, ezért érthető, ha sokan most is rosszul érzik magukat, amikor egyedül kell lenniük (őket a karantén is jelentősebben megviseli).

Ezzel szemben azok az emberek, akik magasabb IQ-val rendelkeznek, nem követik ezeket a normákat! Szakértők szerint erről az tehet, hogy az agyuk gyorsabban adaptálódik az egyébként nem megszokott körülményekhez, azaz például ahhoz, hogy többet vannak egyedül.

Sose szeress bele egy introvertált zsenibe, ha nem akarsz így járni Lelkem Nem érdekel Elolvasom

Nem tartod magad introvertáltnak, de extrovertáltnak sem? Akkor lehet, hogy a kettő keveréke vagy!

Galéria / 9 kép 9 jel, hogy extrovertált-introvertált vagy Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

RD.com