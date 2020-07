Így készíthetsz szuper Insta képeket az otthonodról

Játsszunk a fényekkel!

A tökéletes fény elengedhetetlen ahhoz, hogy szuper fotót tudjunk készíteni. Mi van azonban akkor, ha a nap telibe süti az otthonunkat? Ebben az esetben sokat segíthetnek a függönyök vagy rolók használata, hiszen ezek enyhítenek a közvetlen napfény erősségén, az elkészült kép pedig sejtelmes hatást fog kelteni. Érdemes több, különböző anyagot és rétegvastagságot is kipróbálni.

Mi történik akkor, ha sötét az otthonunk, és alig jut be természetes fény? Ilyen esetben szükségünk lesz világításra – például egy softboxra vagy egy világító gyűrűre –, amit a telefonunkra tudunk rögzíteni. Fontos, hogy kép a lehető legjobban legyen megvilágítva, ugyanis az Instagramon sokkal jobban működnek a világos fotók.

Kiegészítők alkalmazása

Még egy ok, amiért érdemes életben tartani a szobanövényeket, hiszen nem csak az otthonunkat díszítik, de remekül mutatnak a fényképeken is. Nyugodtan nézzünk szét az Instagramon, hogy épp milyen növény számít trendinek. A kaktuszok például rendkívül fotogének, továbbá nem igényelnek különösebb gondozást. Egy virágcsokor azonnal friss és üde hatást kelt, de sok más kiegészítő és dekorációs elem is feldobhat egy fotót, tehát használjunk minél többet ezekből (vázák, kávésbögre, rúzs, tálca stb.)

Alátét

Leginkább az úgy nevezett flat-lay típusú képek esetén rendkívül fontos, hogy milyen alátétet használunk. A semleges és világos színű ágynemű tökéletesen megfelel erre a célra, de akár egy márványlapot vagy egyszerű kartonpapírt is használhatunk. Itt szintén érdemes több elrendezést is kipróbálni.