ÍME A TÖKÉLETES ILLAT AZ IGAZÁN ÖSSZETARTÓ PÁROKNAK: MEGÉRKEZETT A K&Q EAUX DE PARFUM INTENSE BY DOLCE&GABBANA

AZ ILLATCSALÁD, MELY MINDENKIT ELVARÁZSOLT

Alig egy éve robbant be a Dolce&Gabbana legújabb ikonikus illata, a Q by Dolce&Gabbana Eau de Parfum, mely méltó kiegészítése volt a korábbi, K by Dolce&Gabbana Eau de Parfum illatnak. A király és a királynő kéz a kézben járva hamar a fogyasztók kedvencévé vált, ugyanis ez a két illat együtt egy összetéveszthetetlen, igazi „power couple”-t alkot, mintha csak két mágnes vonzaná egymást.

Most, a sikert meglovagolva eljött az ideje, hogy a Dolce&Gabbana bemutassa az új K&Q Eaux de Parfum Intense illatokat, két új parfümöt, melyek újraértelmezik a már jól ismert K&Q by Dolce&Gabbana illatcsaládot.

MOST MÉG INTENZÍVEBB ÉS MÉG CSÁBÍTÓBB!

Az új K&Q Eaux de Parfum Intense Daphne Bugey nevéhez fűződik, aki Nathalie Lorsonnal közösen alkotta meg a korábbi Q&K illatokat is. A parfümőr a legértékesebb alapanyagok és az olasz összetevők bölcs kombinációja révén két igazán jellegzetes energiájú illatot hozott létre, mely most még erőteljesebb és még intenzívebb korábbi párjánál, ezáltal egy abszolút felejthetetlen élményt biztosít.

Nézd meg az alábbi videót!

Q EAU DE PARFUM INTENSE

A Q Eau de Parfum Intense megőrzi elődjének eredeti fejjegyét, a karakteres szicíliai citrom frissességét, melyet a narancs ragyogása és a jázmin szirmainak hevessége fokoz tovább. „Az új Q Eau de Parfum Intense-ben továbbra is a cseresznye a megszokott fő összetevő, de még melegebb és még mélyebb árnyalatokkal sötét cseresznyévé változik, ami a heliotróp nőiesebb és bódítóbb oldalával keveredik, ezáltal egy gazdagabb textúrát adva az illatnak” - magyarázza Daphne Bugey. Az eredeti Q Eau de Parfum fényesebb alapjegyével ellentétben, ennek az új változatnak a csábító energiáját az érzéki borostyán akkordok emelik ki.

K EAU DE PARFUM INTENSE

„A K Eau de Parfum Intense megőrzi a szicíliai citrom és a vörös narancs energiáját és pezsgését, amely az eredeti fejjegyekben is megjelenik. Az új illat szívjegyét a füge krémessége jellemzi, amely főszereplője volt már a K Eau de Parfumnek is, majd a sáfrány meleg és fűszeres vonásai egészítik ki, és végül a felejthetetlenül elegáns fás alapjegy következik, amely mély és érzéki bőrszerű tónusokra épül” - mondja Daphne Bugey. Ezeknek az elemeknek a kombinációja egy még erőteljesebb illat alapjait fekteti le.

A két új illat egy mindent elsöprő, lángra lobbantó, addiktív mámorba borítja viselőjét, melyet mindenkinek azonnal ki kell próbálnia!

