Katalin, walesi hercegné mindenkit lenyűgöz kecsességével, bájával, család szeretetével és királyi szerepe iránti kitartó elkötelezettségével. A háromgyermekes brit arisztokrata azonban Vilmos előtt is élte az életét, amelyről életrajzíróktól, barátoktól és különleges interjúkból kiderültek különleges részletek. Most jöjjön pár, amit sokan most fognak először hallani!

Nézzük!

Galéria / 8 kép Ilyen volt Katalin hercegné, mielőtt híres lett: 8 dolog, amit nem tudtál a Vilmos előtti életéről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria