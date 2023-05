Az elmúlt években ezt a kényelmes, elasztikus nadrágot leginkább csak a home office keretei között, edzéskor vagy a kanapén ülve viseltük, de 2023-ban ismét eljutottunk oda, hogy a leggingsek hosszú évek után minőségi megjelenést és modern dizájnt kaptak, ez pedig elég is volt ahhoz, hogy ezúttal ismét önálló trendként térjenek vissza a divat körforgásába. A felhozatal jelen pillanatban még csak három klasszikus ismerőst foglal magába, de ez már pont elég alap lehet ahhoz, hogy elkezdj helyet adni a kényelmes leggingseknek a mindennapjaidba. Mert bizony jól kombinálva a cicanadrágként is ismert darab nem is olyan slampos, mint az sokan gondolják! Kattints galériánkra és mutatjuk is, miről van szó!

Galéria / 9 kép 3 leggings, ami kiemelt szerepet kap 2023-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ha már a trendeknél tartunk, nézd meg, hogy mi a helyzet a ruhák frontján!

Galéria / 12 kép 4 ruhatrend, ami jön és 4, ami megy 2023 tavaszán Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.