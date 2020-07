Lenövés és ősz hajszálak: Jennifer Lopez ügyes trükköt vet be ellenük

Annak, aki rendszeresen festeti a haját minden bizonnyal eddig is erős logisztikát igényelt, hogy mikorra iktassa be a festéseket, nehogy a túlzott lenövésekkel kelljen együtt élnie. Most, hogy a koronavírus-járvány miatt a fodrászatok bezártak, bizony nem is kérdés, hogy meg kell oldani máshogy a probléma orvosolását. Minden bizonnyal lesznek, akik simán belevágnak az otthoni hajfestésbe is.

hajstylistja, Chris Appleton elárulta, mivel lehet egy pillanata alatt eltüntetni a lenövést és az ősz hajszálakat. Bár az énekesnőnek állítólag még nincs számottevő ősz hajszála, ezzel a termékkel kitűnően el lehet palástolni a lenövést is.

Nem titok, hogy haja festve van, így a lenövés problémája egyszer-egyszer nála is előfordul. A sztárok hajstylistja, Chris Appleton mutatott egy trükköt JLo-nak, amivel pillanatok alatt felfrissítheti a hajtöveket. Ez pedig nem más, mint a hajtő korrektor, ami a lenövést és az ősz hajszálakat egyaránt elfedi. JLo pedig rendszeresen él is ezzel a nagyszerű találmánnyal.

