Érdekes sztori arról, hogyan találták fel a most 40 éves Post It cetliket

Egész biztos, hogy valaha használtál már te is Post It cetliket, sőt, az is elképzelhető, hogy totál függője vagy a kis színes ragasztós cetliknek, hiszen annyira megkönnyítik a munkát sokszor, hogy elég könnyű rákapni a használatukra.

Ha hiszed, ha nem, a népszerű irodai eszközt már 40 éve használják szerte a világon, és valószínű, hogy még nem hallottad, hogyan is jött létre.

Dr. Spencer Silver professzor egy szupererős, mindent megtapasztó ragasztót szeretett volna létrehozni, azzal kísérletezett, de nem akart neki sikerülni. A bivalyerős ragasztó helyett egy extrán gyengét talált fel, amit félretett, majd nem foglalkozott vele évekig. Egyik kutató kollégája egy szemináriumion vett részt, ahol arra keresék a megoldást, mivel tudnának könnyed ragasztót készíteni, hogy a templomi énekeskönyveket cetlikkel jelölhessék meg, anélkül, hogy ragasztó maradna a lapokon.

Ekkora eszmélt rá, hogy Silver kifejleszette ezt a csodaszert. Sokáig könyvjelzőnek használták a cetliket, majd hamarosan az irodai és sokszor otthoni kommunikáció egyik legnépszerűbb eszköze lett.

