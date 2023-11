Töltsd fel a készleteidet karácsony előtt: Így spórolhatsz óriási összeget a Black Friday alatt

Hatalmas hírünk van a számodra, ugyanis újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépség nagydíjért! Szavazz te is kedvenc termékeidre és szolgáltatásodra és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 10 db Waterdrop kóstoló készletet üvegkulaccsal, a fődíj egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a Hotel Session Ráckevében! Szavazz kedvenc termékeidre minden kategóriában! A szavazás vége: december 8., péntek, 23:59

Ez az év hihetetlenül gyorsan elszaladt, azonban még koránt sincs vége, sőt, csak most jön a legjobb része! Ha ugyanis szeretsz vásárolni (nyugi, mi nem ítélünk el, sőt!), akkor biztosan tudod, hogy végre itt van az évnek az a napja, amikor a lehető legnagyobb akciókkal szerezheted be azokat a beauty termékeket, amelyekre már régóta vágysz, de az áruk miatt mégsem vetted rá magad eddig, hogy meg is vedd őket.



Mi most pont ebben fogunk segíteni, ugyanis hoztunk 4 szupermenő szépségápolási terméket, amire egyszerűen MUSZÁJ lecsapnod a Black Friday alatt!

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme

Az Estée Lauder csodás terméke mindent képes megadni, amit egy igazán jó hidratáló krémtől elvárnánk; feszesít, ránctalanít és ragyogó megjelenést biztosít mindenkinek, aki csak használja. Ráadásul mivel gyorsan beszívódik az arcbőrbe, nem hagy zsíros vagy ragacsos érzetet.

L’Oréal Paris Elseve Full Resist Aminexil szérum

Ha még nem találtad meg a számodra legjobb szérumot a hajadra, akkor szuper hírünk van, mert mi megtaláltuk helyetted! Ez a szérum ugyanis biztosítja a szükséges ápolást a száraz, törékeny és sérült hajnak, ráadásul még a hajhullást is képes minimalizálni.

La Roche-Posay Effaclar Duo+M

Ha folyamatosan harcolsz a zsíros, pattanásokra hajlamos arcbőröddel, akkor mindenképpen érdemes kipróbálnod ezt a terméket, ráadásul most extra kedvezményesen. Ez a hidratáló és nyugtató hatású arckrém csökkenti a pattanásokat és mitesszereket, ezen felül pedig képes világosítani a pigmentfoltokat és segít egységesíteni a színtónust.

MAC Cosmetics Studio Radiance Serum-Powered Foundation

A MAC mindig is profi és megbízható választás volt smink terén, ez pedig természetesen most sincs másképp. A márka legújabb alapozója friss, sima és ragyogó arcbőrt ígér, ezt pedig maximálisan be is tartja! Hiszen egységesíti az arcbőr tónusát, kisimítja a bőrhibákat, erősíti és regenerálja a bőr védőgátját, ráadásul mélyrehatóan hidratálja az arcbőrt akár 24 órán keresztül.

