A 20 ezeres cipő, amiért 2023 tavaszán minden stílusos nő rajong

A legtöbbször, amikor hírességektől és szupermodellektől merítünk stílusihletet, órákat töltünk azzal, hogy megfizethető alternatívákat keressünk, így aztán azon ritka alkalmakkor, amikor a sztárok valami megfizethető, sőt már mondhatni filléres darabot viselnek, azonnal ugrunk. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy az épp szóban forgó cipőre a május 18-21. között pörgő JOY-napok alatt most 25% kedvezménnyel csaphatunk le! Ebben a szezonban ugyanis ismét rengeteg stílusikon viseli a Converse klasszikus, magas szárú tornacipőjét, amit most JOY-napok kuponnal szerezhetsz be magadnak.

Aligha van olyan tornacipő, amely ennyire népszerű, és ezt Dakota Johnson is tudja, hiszen ahogy kijött a jó idő, máris elcsíphettük egy ilyen darabban. A Converse tornacipő pedig mindig jó, és nem mellesleg stílusos választás. Nem számít, hogy egy gyors vásárlásra indulsz, baráti találkozóra mész, kávézni, koncertre, vagy épp kicsit kikapcsolódni a szabadba. Dakota mellett pedig Kaia Gerber, Gigi Hadid, Elsa Hosk is nagy rajongója a Converse tornacipőknek, és ez csak pár példa az elmúlt időszakból, szóval nagyon úgy tűnik, hogy a stílusos sztárcsajok között igen nagy az egyetértés cipőkérdésben - most pedig nézd meg galériánkban, hogyan hordják a legstílusosabb sztárcsajok a Converse cipőket!

Az InStyle magazin írása.