A házi karantén ideje alatt el kellett fogadnunk, hogy az otthonunk egyben a munkahelyünkké vált. Néha ez sok könnyebbséget jelentett, hiszen nem kellett olyan korán kelnünk, az ebédszünetet egyszerűbben oldottuk meg és mi osztottuk be a saját időnket. Persze nem volt mindig ilyen egyszerű, gyakran képtelenek voltunk elválasztani a munkát a magánélettől, hiszen még a videómegbeszéléseken is a nappalinkat kellett mutogatnunk. Ezt az érzést a sztárok is jól ismerik, az utóbbi hónapokat ők is önkéntes karanténban töltötték. Sok híresség adott videóinterjút vagy kezdett valamilyen online műsor gyártásába az otthon töltött hetek alatt. Így mi is bepillantás nyerhettünk a sztárok otthonaiba és láthattuk, hogy náluk hogyan telik a karantén. A legtöbb sztár tökéletes hátteret talált a videóhívásokhoz, másoknak viszont még gyakorolniuk kell a beállításokat.

A galériánkban mutatjuk 8 híresség otthonát!

