5 hihetetlen titok, ami ott lapul a világ leghíresebb műalkotásain

A kétkedő főhős, aki egyszerre két személy iránt is vonzalmat érez, és nem tud választani közülük, nemcsak a könyvekben, de a filmekben is gyakran visszatérő, és a közönség számára is igen hálás téma. Nézőként mi is akarva-akaratlanul beállunk valamelyik táborba, hogy aztán a film végén elégedetten dőljünk hátra, vagy éppen szidjuk a főhőst, ha nem éppen úgy döntött, ahogy mi szerettünk volna. Az alábbiakban a filmtörténelem legizgalmasabb szerelmi háromszögeiből csemegéztünk.