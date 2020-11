Híres emberek, akiket bolti lopáson kaptak

A celebek és sztárok élete sima földi halandóként nézve csupa luxus és csillogás, dizájner ruhák és csodás partik, hatalmas megkeresett összegek. Vajon miért gondolták mégis úgy, hogy el kell valamit tulajondítaniuk egy-egy üzletből?

Talán igazából az ő fejükben sincs erre magyarázat, pláne, hogy nem nagy értékű dolgokat tettek zsebre (legalábbis a legtöbben), hanem valószínűleg csak a vicc kedvéért próbálták ki a tolvajkodás örömét.

Nos, nem volt jó vicc. Ráadásul el is kapták őket, és sokáig cikkeztek a magazinok a ballépéseikről.

Most bemutatjuk néhány híresség bolti lopós esetét, elrettentő példának. Valószínűleg te is meg fogsz lepődni, hogy ismert színészek, színésznők, sportolók és énekesek is elkövettek egy ekkora butaságot.

