A mai világban egyedülálló anyának lenni már sajnos egyáltalán nem egyedi eset. Az ember meg sem lepődik, ha ilyesmiről hall, ám ennél jóval szokatlanabb ennek a fordítottjáról, azaz az egyedülálló apaságról.

Szingli anyukából a sztárvilágban is akad bőven, de azt tudtad, hogy bizony a színészek között is vannak olyanok, akiknek egyedül kellett megküzdeniük a gyerekneveléssel? Most össze is gyűjtöttük a sztárvilág egyedülálló apukáit, aki vagy maguk döntöttek úgy, hogy egyedül szeretnék egy szakítás után felnevelni srácaikat, vagy pedig az élet hozta úgy, hogy erre a nehéz feladatra kényszerültek időszakosan, vagy akár a mai napig. Viszont egy biztos, a listán szereplő hírességek kivételen nélkül igazi szuperapukák, akik igazán különleges kapcsolatot alakítottak ki gyerekeikkel.

Hollywood egyedülálló apukáiért kattints galériánkra!

Galéria / 7 kép Híres apák akik egyedül nevelték fel gyermekeiket

