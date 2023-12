Hilary Duff újra babát vár: negyedszerre is anyuka lesz

Bár napok óta mindenki Katalin és Vilmos karácsonyi üdvözlőlapjáról beszél, idén mégis ünnepi családi fotója a legkülönlegesebb, hiszen a színész-énekesnő ezzel a felvétellel jelentette be, hogy ismét gyermeket vár. A 36 éves sztár negyedszerre lesz anyuka: a fia, Luca most 11 éves (az ő édesapja Hilary volt férje, Mike Comrie), Matthew Komával közös kislányai Banks és Mae pedig 4, illetve 2 évesek. A színész-énekesnő az említett fotón a hálószobában pózol a családjával, és a vicc kedvéért döbbent arcot vág, miközben a már gömbölyödő pocakjára teszi a kezét. „Ennyit a csendes éjszakákról” – olvasható a képkeret szélén, amibe az üdvözlőlapot tették. „Szeretettel, a Duff-Bair-Comrie csapat.”

Hilary megosztotta a képeslap hátoldaláról készült felvételt is az Instáján, melyen három gyerkőce látható, és a szülők arra figyelmeztetnek mindenkit az aláírásuk felett, hogy készüljenek fel, mert egy újabb taggal bővül az őrületes kis csapatuk. Férje, Matthew Koma úgyszintén közzétette az oldalán a családi portrét, és egy kicsit meg is trollkodta azt, mivel a fotó helyszíneként a „vazektómia klinikát” jelölte. Persze mindez csak poén, és köztudott, hogy a férfi csodálatos apuka, mivel Hilary gyakran dicséri őt a posztjaiban és az interjúiban (és amúgy arról sem fél beszélni, hogy az anyaság nem mindig könnyű.). A pár egyébként 2015-ben találkozott, amikor együtt dolgoztak Hilary „Breathe In. Breathe Out” című albumán, és 2019 májusában jegyezték el egymást, fél évvel később, decemberben pedig össze is házasodtak.

Nemcsak 36 felett, 40 után sem késő szülővé válni

Galéria / 9 kép Sztáranyukák, akik 45 fölött szültek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Kíváncsi vagy, hogyan nevelik a sztáranyukák a gyermekeiket?

Galéria / 5 kép Sztáranyukák legmeglepőbb nevelési módszerei Megnézem a galériát