Emlékszel még a Híd Terabithia földjére gyereksztárjaira? Rájuk sem lehet már ismerni

2007-ben mutatták be hatalmas sikerrel a Híd Terabithia földjére című filmet, amit a magyar származású Csupó Gábor rendezett. A drámai alkotást tehetséges gyerekszínészekkel egy 1977-es könyv alapján készítették, és amennyire lenyűgöző volt, annyira szomorú is.

A két főszereplő, akik akkor még igazán fiatalok voltak, azóta felnőttek, és mindketten játszottak már világhírű produkciókban. Eredetileg a rendező nem is ezt a párost szánta a drámai film főszereplőinek, csak AnnaSophia Robban volt biztos, de állítólag olyan jó volt a kémia közte és Josh Hutcherson között hogy beismerte, nem is tudott volna náluk alkalmasabbat találni.

Rájuk ismernél még? Mutatjuk őket, és meglátod, hogy nem!

AnnaSophia Robb, azaz Leslie Burke

AnaSophia Robb már egész kicsiként ismert volt a Charlie és a csokigyárban nyújtott alakítása miatt, de színésznő felnőtt arca ismerős lehet, hiszen ő alakította a fiatalkori Carrie Bradshaw-t a Carrie naplójában, Alice Greent a Mercy Streetben és jó néhány projektben benne van 2020-ban is, remélhetőleg hamarosan ismét láthatjuk filmekben.

forrás: Youtube/Getty Images AnnaSophia a film forgatásakor 14 és 2020-ban 27 évesen.

Josh Hutcherson, azaz Jesse "Jess" Aarons

A színész cuki kisfiúból helyes pasi lett, majd közönségkedvenc Peetaként az Éhezők viadalában. Legutóbb a Future Man-ben láthatták a nézők.

forrás: Youtube/Getty Images Nagy lehetőség volt számára a szerep.

Bailee Madison as May Belle Aarons

A most 20, akkor még csak 7 éves színésznő csodaszép lett, és kiderült, igencsak tehetséges is. Szerepelt a Brothers, a Varázslók a Waverly helyről, és a Once Upon a Time című sorozatokban. Jelenleg épp egy Just Between című podcast sorozata van testvérével, Kaitlin Vilasusóval.

forrás: Youtube/Getty Images Aranyos kislányból gyönyörű nő.

