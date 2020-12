A sötét lovag, Jupiter felemelkedése, Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet és Élet, hogy csak párat említsünk azokból a filmekből, melyekben szerepet kapott Ariyon Bakare. Ám hiába a sok jól csengő film, valamiért Ariyon Bakare még mindig nem kapta meg a filmes szakmában a neki járó figyelmet – pedig tehetsége vitathatatlan.

Az HBO sorozatának sztárját egy szeptemberi napon sikerült egy videóhívás során kifaggatni Az Úr sötét anyagairól, aki az összekapcsolás első percétől kezdve nagyon elemében volt. A sztárallűröknek nyomát sem lehetett látni rajta, mindenféle zavar nélkül indította a beszélgetést a nappalija sarkában fekvő kanapéról, miközben arra is volt lélekjelenléte, hogy cseppet sem könnyű vezetéknevemet egy kis segítséggel elsajátíthassa. A könnyed bemelegítés után azonban belecsaptunk a lecsóba (jó magyaros szokással élve!) és elárulta, hogy imádta a forgatás minden percét, és bár a második évadról csak nagyon visszafogottan mert nyilatkozni, azt elárulta, hogy egy kis relikviát megtartott emlékül.

Volt egy nagyon szép kis magisztériumos kitűző, amit eltettem emlékbe. Caroline McCall volt a jelmeztervezőnk, imádom a munkáit!

Miután mesélt egy keveset daimónjáról, a kígyóról, valamint az általa alakított erős karakterről, a Black Lives Matter mozgalomra terelődött a téma. Ugyanis sajnálatosan a sorozat megjelenésekor több internetes fórumon téma volt, hogy miért épp ő alakítja Lord Boreal karakterét. Ahogy ő fogalmaz, nem lát különbséget bőrszínek között, amikor egy könyv szereplőit vizualizálja maga előtt. De tudja, hogy még nagyon sok tennivaló van a szakmában ahhoz, hogy még többen vélekedjenek hozzá hasonlóan.

Úgy gondolom, hogy a történeteknek meg kell érinteniük a szívedet – és csak ez számít. Szóval, amikor az emberek azt mondják nekem, hogy 'te egy fekete férfi vagy, aki egy fehér embert játszik', akkor azt érzem, hogy az egész egy fantasy. Ezek a történetek ugyanis túlmutatnak a bőrszínen. Időbe telik, míg az emberek megváltoztatják a nézőpontjukat, de el fog jönni az a pillanat, amikor az emberek majd csak megnézik a drámát és azt mondják 'Ezek a színészek nagyszerűek, ez egy szuper történet!'. A világ tele van mindenféle kultúrájú emberrel, és ez így van jól.

A sorozat második évadában még kiemelkedőbb szerep jut a színésznek, aki elárulta, hogy nagyon sok váratlan fordulat fogja tarkítani az epizódokat, a képi világ pedig szerinte még látványosabbra sikerült. Talán sokak számára nem is kérdéses, ugyanakkor Mr. Bakare fontosnak érezte, hogy azt is megossza velünk, hogy mennyire imádta a stábot, akikkel együtt dolgozhatott, nem is beszélve a fiatal szereplőkről, akik elmondása szerint még a leghúzósabb forgatási napok végén is képesek voltak mosolyt csalni bárki arcára.

