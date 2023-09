Ha nem vigyázol, online ismerkedés során könnyen a wokefishing áldozatává válhatsz: de mit is jelent ez?

A cikk a JOY 2021/2-es lapszámában jelent meg.

Randizni manapság felér egy extrémsporttal: bár élvezetes, gyakran a sérülést kockáztatod vele, legalábbis ami a szíved épségét – és az önbecsülésedet – illeti. A digitalizációra rátett még a vírushelyzet is, szóval nem meglepő, hogy az ismerkedés nagy része ma már online zajlik. Ahogy lenni szokott, ennek is megvannak a maga trendjei – ismerd meg közülük a legújabbat.

Mi az a wokefishing?

A catfishingről már biztos hallottál, ha máshonnan nem, hát a hasonló című MTV műsorból. Ez az, amikor a neten valaki másnak adja ki magát, ezáltal elérve, hogy a másik komoly érzelmeket kezdjen el táplálni iránta. Pont, mint a névadó harcsa, ami remekül álcázza magát, és amikor az áldozata elég közel került hozzá, lecsap. Ennek nyomán alkotta meg Serena Smith, a Vice magazin újságírója a wokefishing kifejezést tavaly. A „woke” rész itt felvilágosult értelemben használandó, és azokat jelöli, akik nyitottak, haladó szellemiségűek és nagyok elfogadóak, vagy divatos kifejezéssel élve PC-k. Smith szerint egyre elterjedtebb a netes társkeresőkön, hogy a fickók (de persze a csajok egy része is) feministának, vegánnak vagy környezetvédőnek adják ki magukat annak ellenére, hogy nem azok, így próbálva meg a jófej és felvilágosult, azaz woke pasi képében tetszelegni. Két típusa van: az egyik, aki szándékosan játssza meg magát, a másik pedig maga sincs igazán tisztában azzal, hogy kamuzik, mert nem érti a fogalmakat.

Mi ezzel a gond?

Alapvetően természetes, hogy mindannyian a legjobb oldalunkat szeretnénk mutatni a potenciális partnereinknek. Viszont, ha csak azért veszünk fel bizonyos tulajdonságokat, vagy mondunk magunkról valamit, hogy a másiknak jobban bejöjjünk, az már gáz. Hogy miért? Mert egy alapvetően hazugságra épülő kapcsolat sohasem lehet tartós. Előbb vagy utóbb (de inkább előbb) úgyis kibújik a szög a zsákból, és kiderül, hogy valójában a feminista lovag egy szexista gyökér, a vegán nem tud lemondani a baconről, és az antirasszista imád zsidóvicceket pufogtatni. Elsőre talán nem tűnnek ezek nagy dolognak, de a különböző világnézetek, és főleg a hazugságban való csalódás megmérgezi a kapcsolatot.

Miért teszi ezt valaki?

Általában a legtöbben magunkhoz hasonló társat keresünk, akivel sok közös tulajdonságunk, érdeklődési körünk van. Egy online ismerkedő oldal, az eHarmony felmérése alapján a briteknél 1,6 millió kapcsolat szakadt meg a Brexitről alkotott ellentétes nézetek miatt, egy 2018-as felmérés alapján pedig az emberek kevésbé érdeklődnek azok iránt, akik más politikai nézeteket vallanak, mint ők. Éppen ezért az sem meglepő, hogy vannak, akik – hogy így fogalmazzunk – a megváltozott kereslethez idomulnak. Damona Hoffman párkapcsolati coach és a Dates and Mates podcast háziasszonya így fogalmaz:

Az emberek általában nem azért hazudnak, hogy direkt fájdalmat okozzanak a másiknak. Sokkal inkább arról van szó, hogyha valamilyen akadály gördülne a céljaik elérése elé, akkor nem félnek mindent, akár hazugságot is bevetni.

A szakértő szerint három fő oka van a wokefishingnek: az egyik, hogy a bugyidba akar jutni, másik, hogy fél konfrontálódni és bevallani, hogy valamiről más a véleménye, mint neked, harmadik, hogy szeretné, hogy megkedveld.

Hogyan szűrd ki?

Nem azt mondjuk, hogy nincsenek haladó szellemiségű és jófej srácok a randiappokon, de ha valaki túl szépnek tűnik, az általában nem a valóság.

Már hónapok óta ismertük egymást Balázzsal és több randin is túlvoltunk, amikor rájöttem, hogy megjátszotta magát. Mindig is nagyszájú, feminista csaj voltam, és ezt nyíltan vállaltam is. Balázs állítása szerint pont ilyen lányt keresett, és ő is nagy harcosa volt az egyenjogúságnak – legalábbis kezdetben. Pár hónap után azonban elkezdte mondogatni, hogy a nők dolga a főzés, és tulajdonképpen a gyerek az egyetlen, amiben ki tudunk teljesedni. Mindezt úgy, hogy tudta, én nem szeretnék szülni, és kezdetben ő is tudatosan gyerektelennek vallotta magát. Több randink nem volt.

meséli Gabi, aki maga is besétált egy felvilágosult harcsa hálójába. Hoffmann szerint érdemes az online beszélgetéseket minél hamarabb más platformokra terelni.

Bár sok ideig is tarthat, amíg kibújik a szög a zsákból, meggyorsíthatod a folyamatot, ha telefonon vagy FaceTime-on is beszélgettek, és személyesen is találkoztok. Az arcvonásokból, gesztusokból és hanglejtésekből hamarabb érzed, amikor kamuzik a másik.

Arra is figyelj, hogyha eleinte nem árul el magáról semmit, és téged kérdezget, aztán a válaszaidat szinte megismétli. Ha mondjuk vegán vagy, akkor ő is, ha könyvmoly, akkor ő is, őt sem érdekli a sport, szereti az ukulelét, és a többi. Olyan nincs, hogy mindenben száz százalékig egyeznétek. Az is fontos, hogy sohase a szavainak higgy, hanem a tetteinek. Hiába mondja, hogy mennyire tiszteli a nőket, ha közben folyamatosan alázóan viselkedik és goromba megjegyzéseket tesz rád vagy a többi nőre. Emlékezz: rengeteg hal úszik a tengerben. Inkább engedd szabadon ezt a kis harcsát, hogy legyen hely a valódi aranyhalnak.

Fától az erdőt A kognitív disszonancia az a jelenség, amikor valamiben annyira hiszel, hogy az annak ellentmondó dolgokat egyszerűen nem veszed észre. Például meg vagy arról győződve, hogy a Jani mennyire úriember, és nem veszed észre, hogy tulajdonképpen folyamatosan felültet, késik a randikról, és általánosságban véve is tiszteletlenül viselkedik veled.