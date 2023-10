Hatalmas változásokat hozhat az októberi holdfogyatkozás: a pénzügyi és a szerelmi életed is fellendülhet!

A borús és hideg időszakban a demotivált és szomorú hangulat könnyen átveheti az uralmat, a csillagok viszont azt üzenik, hogy a következő időszak igencsak ígéretes, ezért semmiképpen nem szabad letörni. A közelgő részleges holdfogyatkozás ráadásul azt jelzi, hogy a támogatás és a stabilitás iránti vágyad meg fog nőni, ráadásul fel fogja idézni az összes olyan szükségletet, amelyet eddig elfojtottál.

Mi az a részleges holdfogyatkozás?

A holdfogyatkozás egy csillagászati jelenség, amelynek során a Hold részben vagy egészen a Föld árnyékába kerül. Akkor jön létre, amikor a Föld a Nap és a Hold között van, ennek következtében pedig a Föld árnyéka vagy félárnyéka a Holdra vetül. A fogyatkozás akkor lehetséges, ha a Hold telihold fázis közelében tartózkodik.

Mikor lesz a 2023. októberi holdfogyatkozás?

Október 28-án, szombaton este lesz a részleges holdfogyatkozás ÉS telihold. Amikor ez a szupererős telihold bekövetkezik, mindenki érzelmi szükségletei a legmagasabb szinten lesznek és minden csillagjegy vágyai hihetetlenül nyilvánvalóvá válnak. Akár több pénzre, mélyebb intimitásra vágysz a kapcsolatokban, akár nagyobb kézzelfogható biztonságra, az októberi holdfogyatkozás megmutatja, hogy az életed melyik területén vágysz a többletre.

Ez az erőteljes holdfogyatkozás az utolsó sarkalatos emlékeztető arra, hogy mennyire fontos, hogy az örömödet és a tartós támogatás iránti vágyadat most mindennél fontosabb előtérbe helyezni. Miközben a Skorpió szezon nagy hangsúlyt fektet az önfegyelemre és a visszafogottságra, alapvető fontosságú, hogy ne akadályozd meg magad abban, hogy részt vegyél az ösztönös vágyaidban; legyen szó jobb minőségű ételekről, több pénzről vagy hosszabb ideig tartó kapcsolatokról! Ne engedd, hogy a félelem vagy a negatív gondolkodásmód megakadályozzon abban, hogy kielégítsd az igényeidet! Ha élvezni akarod az élet egyszerű örömeit, különösen akkor, ha ez a megélhetésedhez kötődik, ne félj kiállni magadért, és mindig higgy magadban, mert szuper lehetőségek várnak rád. Nem követelsz túl sokat azzal, hogy több pénzt szeretnél keresni, vagy hogy biztonságos, kényelmes környezetben szeretnél élni, és ahogy ez a holdfogyatkozás kibontakozik, rádöbbensz majd arra, hogy ezeket a célokat sokkal könnyebben el tudod érni, mint ahogyan azt eddig gondoltad.



Az októberi holdfogyatkozás tökéletes alkalom arra, hogy az erőfeszítéseidet összpontosítani tudd, és egy kicsit megállj, hogy eltervezd, mit is szeretnél az életedtől a következő időszakban. Ez leginkább a pénzügyi és a szerelmi életedre lesz hatással, ugyanis a holdfogyatkozásnak köszönhetően olyan döntéseket fogsz meghozni, amelyek nagyban befolyásolják majd a közeli ÉS a távoli jövődet is. Megkaphatod álmaid munkáját, hatalmas pénzösszeghez juthatsz extra rövid idő alatt, és bekopogtathat az ajtón életed szerelme is, mindezt pedig egyetlen elhatározásnak köszönhetsz majd.

Ha pedig spirituális hangulatban vagy, akkor mindenképpen olvasd el, milyen meglepetés vár rád október legvégén!

