Bár a Z-generáció támadásba lendült ellen a Barbie-film előzetesének debütálása után, mert úgy gondolták, a most 42 éves színész túl „öreg” és „ráncos” Ken szerepéhez, azért még mindig többségben vannak azok, akik szívesen helyet cseréltek volna a forgatáson a Golden Globe-díjas sztár szerelmét alakító Margot Robbie-val. Ryan ugyanis szemmel láthatóan sokat dolgozott a Ken-külsőért, pontosabban az ikonikus játék hasizmaiért: kollégája, Simu Liu elárulta, Ryan a konditeremben indította, illetve fejezte be a napjait, és mindenki másnál intenzívebben edzett.

A Szerelmünk lapjai című filmmel híressé vált sztár amúgy azt vallja, az izmok éppen olyanok, mint a háziállatok. „Nem csinálnak semmi hasznosat, mégis etetned kell őket és gondoskodnod kell róluk. Ellenkező esetben elmennek” – viccelődött az egyik interjújában Ryan, aki Ken karaktere miatt a szénhidrátfogyasztásából is alaposan visszavett, úgyhogy amit a trailerben máris láthattunk, az nem a Photoshop, hanem egyértelműen a színész műve. A kitartása és a lelkesedése persze érthető is, hiszen a The Tonight Show-ban bevallotta, a Barbie forgatókönyve a legjobb, amit valaha olvasott életében.

A platinaszőke tincseitől mondjuk azóta már megszabadult és újra sötétebb árnyalatra váltott, azért a forgatás befejeztével sem hagyta teljesen maga mögött Ken karakterét és stílusát: a napokban például egy pink színű ingben pózolt a vörös szőnyegen Londonban, ami tökéletesen passzolna a Mattel játékbabájának gardróbjába is.

Kíváncsian várjuk, milyen szetteket választ majd a Barbie-film promóciós körútjára, amire már nem is kell sokat várni, hiszen az év egyik legizgalmasabb alkotása július 21-én landol a mozikban.

