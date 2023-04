A modell válása óta szó szerint falja a férfiakat, akik egyébként kicsit sem kispályások karrierjüket tekintve. Pár hónapja még arról cikkeztek az újságok, hogy Brad Pittel találkozgat, majd jött Pete Davidson, aki egyébként barátnője, Kim Kardashian volt barátja, majd a két tiszavirág életű viszonyt követte a színész-komikus, Eric André.

Utóbbival még közös meztelen képük is volt Instagram oldalukon, ám pár napra rá már azt lehetett olvasni, hogy a modell és a férfi szakítottak. Persze most sem volt sokáig egyedül Emily, aki Hollywood egyik legkelendőbb színész-énekesével melegítette fel az ágyát. Ő pedig nem más, mint Harry Styles. A szexi sztár pár hónapja szakított Olivia Wilde-dal, akivel 2 évig alkottak egy párt. Néhány hónap szingliség után viszont úgy fest ő is megtalálta exe méltó utódját a modellben.

Bár sokan hitték azt, hogy ez is csak egy futó kaland lesz az életükben, Emily elárulta, hogy már 2 hónapja találkozgat Harry-vel, akivel még Tokióban váltottak szenvedélyes csókot. A szépséges Ratajkowski bízik benne, hogy viszonyuk hosszú távú lesz és úgy véli Styles lehet az igazi.

Egy pár hete készült podcast interjúban nagyszerű embernek írta le a sztárt, kapcsolatukban pedig azt élvezi, hogy mindketten független emberek. Emily Ratajkowski egyébként 2022-ben szakított volt férjével, Harry pedig 2022. novemberében mondott búcsút rendező szerelmének, Olivia Wilde-nek.

