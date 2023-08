Három tuti nyári frizuratipp, amit hajvasalóval gyorsan elkészíthetsz

Te hullámosítod vagy egyenesíted a hajad? Tudtad, hogy a hajvasaló mindkettőre tökéletes?

Összegyűjtöttünk néhány egyszerű és gyors frizura ötletet, amelyek nyaralás alatt is könnyedén elkészíthetőek, és csupán egy hajvasalóra lesz szükséged!

forrás: Dyson

1. Trópusi hullámok

Ez lesz a Te frizurád, ha éppen a tengerparton szürcsölsz egy finom koktélt, ha viszont nem vagy ilyen szerencsés, azt se band, hiszen nem kell lemondanod akkor sem a nyaralást és a tengert idéző hullámokról – legalábbis ami a hajadat illeti. Ennek a frizurának az elkészítéséhez először is válasszuk kisebb részekre a hajat. Ha ezzel megvagyunk, helyezzük tincseinket a simítólapok közé, és nagyjából 5 centinként haladva tekerjük egyszer befelé, majd kifelé a hullámos hatás eléréséért.

A lezser beach wave pontos elkészítési módját ebben a videóban nézheted meg:

forrás: Dyson

2. Mint aki most lépett ki a fodrásztól

Ezzel a dús hatást kölcsönző frizurával akármikor úgy érezhetjük magunkat, mint aki most lépett ki a fodrászszalonból, tökéletes nyáresti randikhoz. Miután részekre osztottuk a hajunkat, állítsuk hajvasalónkat közepes fokozatra, és kezdjük el a tövektől haladva a hajvasalást. A beszárított, dús hatást úgy tudjuk majd elérni, ha 45 fokos szögben az arcunktól eltartva vasaljuk fürtjeinket.

Az egész folyamatról készült videót megnézheted ITT!

3. Selymes simaság az elegáns megjelenésért

Nem maradhat ki az a frizura sem, amire a hajvasalót eredetileg kitalálták: az elegáns, letisztul, egyenes haj. Ehhez ismét csak válasszuk részekre a hajunkat, majd hajtípustól függően közepes vagy magas fokozaton a tövekhez a lehető legközelebb kezdve kezdjük el vasalni. Befejezésként a hajvasaló 45 fokos forgatásával keretet adhatunk arcunknak tincseink segítségével.

Az elegánsan sima frizura elkészítését ide kattintva találod.

Néhány további jó tanács a hatékonyabb hajvasaláshoz:

fésüld ki és oszd részekre a hajad: így egyenletes lesz a frizurád. A göndör, vastag szálú hajnál minél kisebb szekciókkal dolgozunk, annál látványosabb eredményt érhetünk el.





ha a hajvégeket szeretnéd befelé formázni, döntsd meg 45 fokos szögben a hajvasalót.





ha pedig tartást szeretnél adni a frufrudnak, először emeld meg azt a hajvasalóval, majd pedig finoman forgatva húzd le.

forrás: Dyson Dyson Corrale: simít, göndörít, kímél

A Dyson Corrale mangán-réz ötvözetű lapjait úgy tervezték, hogy rugalmasak legyenek, így összegyűjtik a hajat. Ennek révén kisebb hővel és roncsolódással formázhatod frizurádat. A Dyson hajvasalója akkumulátoros kialakításának köszönhetően pedig akár félóráig is működtethető vezeték nélkül, még könnyebbé téve a korlátok nélküli hajformázást. Ráadásul most korlátozott ideig a pazar színű Nikkel Fuchsia kiadás akciósan is a Tied lehet, vigyázz, nehogy lemaradj!