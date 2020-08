Nyitva hagyod éjszakára a hálószoba ajtaját? Nem kellene!

Sokszor a szellőzés miatt hagyják az emberek nyitva az ajtót, esetleg hogy hallják az állatok vagy a gyerekek járkálását, nem túl jó ötlet így tenni - javasolja több építész és lakberendező is. Eláruljuk, miért.

Nagyobb esélyed van túlélni egy tűzesetet

Ha a szobának be van csukva az ajtaja, a nappaliban pedig tűz ütne ki, sokkal nehezebben jutnak be a hálóba a lángok. Nyitott ajtónál az alvó ember lehet, hogy észre sem veszi, ha már lángolnak a szobában a bútorok, de ha csukva van az ajtó, sokkal lassabban tud terjedni a tűz. Nem is beszélve a füstről, ami szintén nehezebben jutna be.

Az ajtó blokkolja a zajokat

Sokkal pihentetőbben alszol, ha kizárod a külső zajokat. Reggel éberebben kelsz, produktívabb lehet a napod, és jobb a hangulatod, ha pihentetően alszol, ehhez pedig hozzásegít, ha nincsenek felesleges zajok a hálóban, például az amerikai konyhából beszűrődő hűtő hangja.

Ha betörnének, gyorsabban reagálnál

Míg ha nyitott ajtónál alszol, egy ügyes besurranó simán bejutna lábujjhelyen hozzád, de ha az ajtót nyitogatná, arra nagyobb eséllyel felébrednél. A kilincs mozgása olyan hang, amire az emberek automatikusan felébrednek.

A Feng Shui szerint a bezárt ajtó bent tartja a pozitív energiát

Az ősi kínai mondás szerint tilos nyitott ajtóval aludni, mert akkor kiszökik a pozitív energia, azaz a csí, és helyet enged a negatív csínek. A Feng Shui szerint a bezárt ajtó bizonságérzést és magabiztosságot ad, márpedig az alvás is jobb úgy, sőt a fejed is tisztább és nyugodtabb lesz ettől a tudattól.

