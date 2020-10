Ettől tátva marad a szád: Az 54 éves Halle Berry megmutatta magát smink nélkül

hivatalosan is maga mögött hagyja a karantént és újra munkába áll – jelentette ki az Instagram oldalán, ahol azt is elárulta, hogy készen áll a Moonfall forgatásaira. Tette mindezt egy hétköznapi szelfin, ahol smink nélkül mosolyog a kamerába és meg kell, hogy mondjuk, egész egyszerűen lélegzetelállítóan néz ki! Az 54 éves színésznő legalább tíz évet letagadhatna, ha nem többet. A fotója alatt számtalan pozitív komment érkezett, sokan imádják a színésznő egyszerű fotóját, amin még a körmei is a maguk természetességében pompáznak.

A kamerák pedig valóban újra forognak, erről már a rendező, Roland Emmerich Instagram oldalán értesülhettek a rajongók. Bár a Moonfall című filmről eddig nem sokat lehet tudni, azonban az biztos – már a címéből is sejteni lehet –, hogy lesz benne némi űrutazás… A film főszereplői között pedig Stanley Tucci, Patrick Wilson, Charlie Plummer és a Trónok harcából ismert John Bradley neve is ott ékeskedik.

Addig is míg várakozunk...

