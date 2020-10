Amikor 2001-ben megérkezett a legelső Halálos iramban-film, még senki sem gondolta, hogy 20 évvel később is jönnek ki újabb részek. Persze a cselekmény is sokat változott: míg az elején egyszerű utcai versenyek álltak a középpontban, addig a következő részben már az űrbe(!) is eljuthatnak főszereplőink - legalábbis Michelle Rodriguez erről mesélt egy interjúban.

A soron következő, 9. rész még mindig nem lesz a franchise legutolsó filmje, ám most a Deadline riportjából kiderült, hogy a rendezőt még két rész elkészítésére szerződtették le, és ezután már végleg lezárul a Halálos iramban története. Hogy ezek milyen cselekmény köré épülnek, és hogy mikor lesz lehetőségünk megnézni őket, még egyelőre homály fedi, hiszen a következő film premierjét is jövő évre tolták a koronavírus miatt.

