Sosem találod ki, kiért rajongott Gwyneth Paltrow a pályája legelején

ma már nem csak A-listás színésznő, de nagyon sikeres üzletasszony is. Ám volt ő is pályakezdő, és neki is megvoltak a maga példaképei, és azok, akikre ő is úgy tekintett, mint egy elérhetetlen sztárra.

A gyönyörű anyuka a minap SiriusXM: Quarantined with Bruce című műsorának vendége volt, ahol szóba került a pályája eleje, és az is, kit imádott fiatal, kezdő színésznőként. 1993-ban együtt forgatta a Hús és Vér című filmet Meg Ryan színésznővel, amit ugyan nagyon élvezett, de izgult is, nem is kicsit kolléganője miatt.

Nem semmi! Magyar táskamárka került fel Gwyneth Paltrow karácsonyi ajándéklistájára Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Iszonyúan, nagyon de nagyon ideges voltam a közelében. Gyakorlatilag nem voltam önmagam, ha ott volt. Neki akkor született épp a gyereke. Annyira kedves volt! Nagyon tiszteltem Meg Ryant, de például Julia Robertset is. Középiskolásként láttam a Pretty Woman-t, és ezekben a nőkbek éreztem azt, hogy megvilágosodtam, hogy én is olyan szeretnék lenne. Olyan ragyogóak, bájosak és viccesek - én is így akarom csinálni! - mesélte Gwyneth.

Szerinted hogy reagált Gwyneth Paltrow nagy port kavart képeire lánya, Apple? Mutatjuk! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A színésznő arról is mesélt, hogy kezd egyre távolabb kerülni a filmezéstől: már nem okozna neki örömet, ha mondjuk 6 hétig Budapesten forgatna egyedül, és már nem vágyik arra, hogy állandóan kritizálják, mit és hogyan visel. Imád otthon lenni, főzni, régi barátokkal és a gyermekeivel tölteni az időt - ez okoz neki igazán örömet.

Galéria / 6 kép Gwyneth Paltrow egyik kedvenc darabja a '90-es évekből idén is visszatér - Mutatunk pár szuper shopping tippet is Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria